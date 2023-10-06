В НОК Украины попросили Баха отреагировать на интеграцию в ОКР новых регионов России

5 октября олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России

ТАСС, 6 октября. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и министр молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт отправил официальное письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой отреагировать на включение в состав Олимпийского комитета России (ОКР) олимпийских советов новых регионов России. Текст письма опубликован пресс-службой НОК Украины.

"Это является грубым и явным нарушением Олимпийской хартии. НОК Украины обращается к вам с просьбой вынести вопрос о данном нарушении на рассмотрение следующего заседания исполкома МОК и применить санкции, установленные Олимпийской хартией, за столь грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения", - сказано в письме, подписанном Гутцайтом.

5 октября олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России. Ранее 6 октября президент ОКР Станислав Поздняков заявил ТАСС, что не видит никаких сложностей в ситуации.