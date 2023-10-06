Более 800 спортсменов выступят на соревнованиях по водным видам спорта в Екатеринбурге

В турнире примут участие юные спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 800 спортсменов из 32 регионов России примут участие в комплексных соревнованиях по водным видам спорта "Кубок чемпионов - 2023", которые пройдут с 6 по 8 октября во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге. Об этом сообщил четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

"У нас порядка 800 участников, 32 региона в общем", - сказал он на церемонии открытия соревнований.

Кубок чемпионов - 2023 включает в себя соревнования по прыжкам в воду, плаванию и синхронному плаванию. Его участниками станут юные спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет. Организацией и проведением Кубка чемпионов занимаются Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области.

По словам министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, Кубок чемпионов - 2023 - это трансформация турнира Всероссийских соревнований на призы четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова, который объединил спортсменов по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду. "Мы надеемся, что с 2024 года это уже будут международные старты для детей и юношей", - привели его слова в департаменте информационной политики региона.

Отбор тренеров для школы во Дворце водных видов спорта

Также на церемонии открытия турнира президент Федерации плавания Свердловской области Александр Серебренников сообщил, что Попов лично проведет отбор тренерского состава детской спортивной школы, которую откроют на базе Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге, где состоится Кубок чемпионов.

"Александр Владимирович сегодня пообещал, мы были с ним на интервью, что будет сам заниматься лично отбором тренерского педагогического состава", - сказал Серебренников.

Он уточнил, что открытие школы состоится в январе 2024 года.

Дворец водных видов спорта располагается в Новокольцовском районе, он был построен к Международному фестивалю университетского спорта, который прошел в Екатеринбурге в августе. Детской спортивной школе, которую планируют открыть на базе дворца, присвоят имя Попова. Всего в ней будет работать более 30 тренеров, в школе планируют проводить тренировки по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.

Попов - советский и российский пловец, он выиграл четыре золотые медали на Олимпийских играх 1992 и 1996 годов, также на его счету пять серебряных медалей Олимпиад и шесть побед на чемпионатах мира. С 2000 по 2016 год Попов был членом Международного олимпийского комитета, на данный момент россиянин является почетным членом организации.