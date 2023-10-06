Российский теннисист Сафиуллин вышел в третий круг "Мастерса" в Шанхае

Россиянин победил представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:3, 6:1

ТАСС, 6 октября. Россиянин Роман Сафиуллин обыграл представителя Германии Александра Зверева в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянина, не имеющего на турнире номера посева. Зверев был посеян под 9-м номером. В третьем круге Сафиуллин сыграет с американцем Беном Шелтоном (19-й номер посева).

Сафиуллину 26 лет, он является 50-й ракеткой мира. Россиянин не побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Звереву 26 лет, он располагается на 10-й позиции мирового рейтинга, на его счету 21 титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. На Олимпийских играх в Токио Зверев выиграл золото, победив в финале россиянина Карена Хачанова.

Турнир в Шанхае относится к серии "Мастерс", он проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).