Фигурист Мозалев заявил, что в спорте ему помогает адреналин

Спортсмен занял четвертое место на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Адреналин и дух соревнований помогают достигать результатов фигуристу Андрею Мозалеву. Об этом он рассказал после выступления с произвольной программой на мемориале Панина-Коломенкина при ответе на вопрос журналистов об ошибках в короткой программе.

"Наверное, все-таки, так как родные стены, не было того соревновательного волнения, переживания, адреналина. Адреналин помогает чаще всего. Здесь такого не было, я как будто на тренировке. Хоть и зрители были, и судьи, все равно такое ощущение, будто на тренировке катаю. И не было такого запала. Сегодня уже чисто из-за короткой, она у меня неудачным образом сложилась, и хотелось все-таки показать, что я умею хорошо, чисто кататься", - рассказал фигурист.

Мозалев набрал 259 баллов по сумме двух программ и занял четвертую строчку в турнирной таблице. Он отметил, что участие в этих соревнованиях является прокатом перед Гран-при.

"Первый элемент у меня не получился, с сальховом есть проблемы. Но это мне не помешало доехать до конца. Мемориал Панина - прокат перед этапом Гран-при. Уже на следующей неделе выступлю в Уфе", - сказал спортсмен.

Победителем соревнований в Санкт-Петербурге стал Дмитрий Алиев, набравший по итогам короткой и произвольной программ 289,99 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин с 287,88 балла. Замкнул тройку лидеров Макар Игнатов, набравший 281,89 балла.