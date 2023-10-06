Колосков обвинил Нильссона в непрофессионализме в вопросе допуска российских футболистов

Вице-президент УЕФА Нильссон поддержал возвращение российских юниорских сборных на международные турниры, а 6 октября объявил об уходе с поста председателя Шведского союза спортивных организаций

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Швед Карл-Эрик Нильссон проявил абсолютный непрофессионализм в вопросе о возвращении юношеских команд России на соревнования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение ТАСС высказал бывший член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков.

Первый вице-президент УЕФА Нильссон на родине подвергся критике за поддержку возвращения мужских и женских сборных России среди игроков до 17 лет на европейскую арену в нейтральном статусе, национальная федерация футбола Швеции заявила о противоположной позиции по этому вопросу. Нильссон извинился за свое решение и в пятницу объявил об уходе с поста председателя Шведского союза спортивных организаций.

"Я с ним не знаком, он пришел в УЕФА уже после меня, его в то время и близко не было, - сказал Колосков. - То, что он так поступил, говорит о слабости его духа и абсолютном непрофессионализме: если ты голосуешь за что-то, то ты должен быть убежден, что это мнение, которое отражает позицию национальной ассоциации, которая тебя делегировала в исполком".

"Перед голосованием надо было посоветоваться, а не голосовать и потом извиняться - это смешно и непрофессионально. К сожалению, таких людей там немало: туда входят политики, профсоюзные деятели, просто активисты, а людей из футбола, вроде Збигнева Бонека, практически нет", - добавил он.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 4 октября совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял такое же решение.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой после осложнения ситуации на Украине. Такое же решение приняла ФИФА, из-за чего сборная России не смогла сыграть в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В сентябре президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные не вернутся к международным турнирам на взрослом уровне до окончания специальной военной операции.