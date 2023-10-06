Ветлугин рассказал, что участие в шоу помешало подготовке к мемориалу Панина-Коломенкина

Фигурист занял на соревнованиях седьмое место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Участие в ледовом шоу не позволило фигуристу Матвею Ветлугину полноценно подготовиться к мемориалу Панина-Коломенкина, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Ветлугин занял на соревнованиях седьмое место, набрав в сумме 245,39 балла. Победил Дмитрий Алиев (289,99 балла). Второе место занял Глеб Лутфуллин (287,88 балла), третьим стал Макар Игнатов (281,89 балла).

"Последствием участия в шоу является небольшое выпадение из спортивной формы, частых прокатов программ и в целом техники выполнения элементов. То, что мы успели сделать за неделю после моего возвращения с шоу - чуть-чуть восстановить сами прыжочки. Прокатов не было вообще. Дальше остается как раз работать над тем, чтобы во второй части программы ноги себя адекватно чувствовали, потому что там нужно делать три каскада", - сказал Ветлугин.

Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" завершатся 6 октября.