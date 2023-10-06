Бойкова и Козловский рассказали, что их подготовку к турниру в Петербурге смазала болезнь

Фигуристы стали победителями мемориала Панина-Коломенкина в соревнованиях спортивных пар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Спортсмены назвали подготовку к турниру смазанной, так как оба фигуриста перенесли болезнь.

Пара выиграла турнир, набрав по сумме короткой и произвольной программ 215,67 балла. Второе место заняли Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, у них 196,78 балла. Замкнули тройку лидеров Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с 192,27 балла.

"Подготовительный процесс к этому турниру получился слегка смазанным из-за того, что сначала Саша болела, потом я заболел, - сказал Козловский журналистам после выступления. - В итоге мы были вынуждены делать сверхработу за короткий срок, чтобы привести себя хоть в какое-то рабочее состояние. В короткой [программе], я могу сказать, что у нас практически все получилось, за исключением моей небольшой помарки, абсолютно случайной. А в произвольной, наверное, все-таки сказалась болезнь, потому что на тренировках Саша прекрасно выполняла свою работу. И, видимо, уже в какой-то момент наступил этот спад, к сожалению, видимо, он пришел сегодня".

Спортсмены также рассказали, что им приятно начинать этот сезон дома, на арене, на которой ранее они долгое время тренировались, еще выступая в одиночном катании.