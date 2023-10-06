В Волгограде наградили победителей спартакиады Союзного государства

В соревнованиях приняли участие около 250 студентов из Белоруссии и России в возрасте от 17 лет до 21 года

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Итоги 20-й спартакиады Союзного государства среди студенческой молодежи, которая в этом году посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве, были подведены на площадке стадиона "Волгоград Арена", передает корреспондент ТАСС.

20-я спартакиада Союзного государства среди студенческой молодежи завершилась в Волгограде. В ней принимали участие около 250 студентов из Белоруссии и России в возрасте от 17 лет до 21 года. Состоялись соревнования по волейболу и футболу.

"Спорт, по моему убеждению, это модель жизни, очень важный фактор. Это фактор национальной безопасности, потому что здоровые, образованные, преданные, знающие свою историю молодые люди обеспечивают успешное развитие своей страны. На спортивных площадках вырабатываются не только спортивные навыки, но и возможности преодоления себя, умение проигрывать, умение побеждать и уважать своего соперника, воспитывается чувство ответственности за то дело, которое ты любишь, которым ты занимаешься", - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы с особым чувством приехали на героическую землю Сталинграда - Волгограда. Мы благодарны губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, его команде за помощь в подготовке к проведению первого этапа 20-й юбилейной спартакиады Союзного государства. Особо значимо, что она посвящена 80-летию победы над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, проходит на героической легендарной земле", - отметил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

В турнире по волейболу среди девушек победила команда Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, среди юношей - команда Белорусского государственного университета физической культуры. В соревнованиях по футболу победителем стала юношеская сборная Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Награды спортсменам вручили министр спорта РФ Олег Матыцин, государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Дорохович.