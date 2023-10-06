В программу Всемирных игр национальных видов единоборств включили еще пять видов спорта

Соревнования проходят в Чебоксарах и завершатся 8 октября

ЧЕБОКСАРЫ, 6 октября. /ТАСС/. Программа I Всемирных игр национальных видов единоборств, которые начались в Чувашии 4 октября, дополнена пятью видами спорта, сообщает пресс-служба министерства спорта республики. Количество представленных видов единоборств достигло 19.

"Насыщенная программа I Всемирных игр национальных видов единоборств пополнилась новыми видами спорта. 7 октября жители и гости нашей республики [дополнительно] увидят поединки по самбо, ушу-саньда, дзюдо и кунг-фу", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 6 октября игры дополнил национальный вид единоборств казаков - фланкировка казачьей шашкой. Таким образом, количество представленных видов национальных состязаний увеличилось с 14 до 19.

Ранее в программу соревнований вошли восемь видов спорта (айкидо, борьба на поясах, всестилевое карате, киокушин, мас-рестлинг, хапсагай, керешу, корэш) и шесть видов единоборств (казачий рукопашный бой, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыз курош).

I Всемирные игры национальных видов единоборств проходят в Чебоксарах с 4 по 8 октября с участием спортсменов из 25 стран. В финальный день одним из основных событий станет титульный бой за звание чемпиона мира по шахбоксу.