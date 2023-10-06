Фигурист Гуменник доволен тем, как разрешилась ситуация с программой под Rammstein

Спортсмен рассказал, что новую композицию он согласовал с тренерами и всеми заинтересованными сторонами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник доволен тем, как разрешилась его ситуация с программой под музыку немецкой группы Rammstein. Об этом Гуменник рассказал журналистам.

На традиционных предсезонных контрольных прокатах в "Мегаспорте" Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу. Вскоре после выступления он сообщил, что накануне отъезда на контрольные прокаты в Москву по не зависящим от него обстоятельствам он был вынужден отказаться от новой постановки на композицию Sonne группы Rammstein. Подробности на следующий день сообщила его тренер Вероника Дайнеко - на программу Гуменника поступила жалоба на имя министра спорта России Олега Матыцина от малоизвестного общественного деятеля, которому не понравилось, что российский фигурист поставил программу на песню немецкой группы.

"Когда начали думать, что делать с музыкой, и опять вспоминать, какие есть каверы, то именно наткнулся на песню Radio Tapok и выбрал его, как самый подходящий. Я согласовал это с тренером, со всеми своими тренерами, и они уже в свою очередь - со всеми остальными, с кем надо было, тоже согласовали. Очень доволен, как разрешилась ситуация - и сам ничего не потерял, и, мне кажется, угодил всем", - сказал Гуменник.

На показательных выступлениях после окончания мемориала Панина-Коломенкина в пятницу Гуменник исполнил номер под песню Rammstein Mein Herz Brennt. "Мне сложно залезть в чью-то голову и разобраться в логике, которую он преследует. Я так думаю, что дело в том, что эту программу - Mein Herz Brennt - я исполняю на показательных, а Sonne собирался исполнять на соревнованиях. Так как соревнования показывают по Первому каналу, то ему не захотелось, чтобы я именно на соревнованиях так катал", - отметил Гуменник.