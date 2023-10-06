Серебряков рассказал, что знал о своем дебюте в СКА в матче с ЦСКА еще во Владивостоке

Голкипер перешел в петербургскую команду из "Адмирала"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Голкипер петербургского СКА Никита Серебряков знал о том, что дебютирует за новую команду в матче с московским ЦСКА, еще во Владивостоке. Об этом он рассказал журналистам.

СКА в пятницу обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра стала первой в составе СКА для 27-летнего Серебрякова, перешедшего в петербургский клуб из "Адмирала".

"Я знал еще во Владивостоке, что сыграю, и готовился к этому морально и физически. Постарался максимально выспаться в самолете, а так готовился к этому матчу, как к каждой игре. От матча к матчу надо улучшать свою игру. В процентном соотношении тяжело, но хорошо сыграл после паузы", - сказал Серебряков.

Серебряков был признан лучшим вратарем КХЛ в сезоне-2022/23.