Сергеев: вратарь СКА Серебряков очень сильно помог команде в матче КХЛ с ЦСКА

Игра против ЦСКА стала для голкипера дебютной в составе петербургской команды

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь петербургского СКА Никита Серебряков в своей дебютной игре за команду внес существенный вклад в победу над московским ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал защитник петербуржцев Артем Сергеев.

СКА в пятницу обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

"В голове держали, что это первая его игра, хотели ему помочь. Но он нам тоже сегодня здорово помог. Думаю, был хороший темп в игре, и его надо было выдержать", - сказал Сергеев.

Для 30-летнего защитника этот матч стал первым против ЦСКА, за который он выступал с 2020 по 2023 год и с которым дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023). "Не сказал бы, что игра была принципиальной, но эмоционально точно она была яркой, скрывать не буду. Никакого негатива. Тут скрывать нечего - ждешь большие игры", - отметил он.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 14 очков в 14 матчах. В следующем матче петербургские армейцы 9 октября примут китайский "Куньлунь Ред Стар".