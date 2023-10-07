Тренер "Витязя" рассказал о причинах низкой реализации голевых моментов у команды

По словам Алексея Тертышного, на игру команды влияют травмы игроков

БАЛАШИХА /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Проблемы с реализацией голевых моментов в матчах "Витязя" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге связаны с перестановками в составе из-за травм игроков. Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности главного тренера подмосковной команды Алексей Тертышный.

В пятницу "Витязь" в овертайме обыграл "Барыс" со счетом 3:2, одержав вторую подряд победу после смены главного тренера Александра Завьялова на Тертышного.

"Есть понимание, почему немножко хромает реализация: выпали ребята, которые играли ключевую роль в этом компоненте. [Скотт] Уилсон давно не играет, [Владислав] Цицюра выпал, только-только у нас зашел [Владимир] Галузин - и опять у него травма, - сказал Тертышный. - Поэтому приходится все перекраивать, делать перестановки. Много времени уделять этому в тренировочном процессе не получается - игры идут через день, поэтому здесь немного не хватает последнего паса, завершения".

"Что касается матча, то он получился равным. Ребята молодцы - и в обороне, и в атаке неплохо играли. Были моменты, где соперник достаточно активно работал в зоне атаки, мог забивать, но и наш вратарь хорошо отработал, и защитники подчистили эти моменты. В зоне атаки тоже были хорошие моменты: и Дерек Рой с Владиславом Карой вываливались в ноль, и, конечно, это надо реализовывать. Будем над этим работать", - добавил он.

Тренер рассказал о травме капитана команды Галузина. "В последней игре он получил микротравму, поэтому нужно смотреть, поедет ли он на выездные матчи или останется здесь. Он ездил к доктору, смотрел, как травма - серьезная или несерьезная, поэтому уже после выходного будем думать", - подчеркнул Тертышный.

В следующем матче "Витязь" сыграет в Москве со "Спартаком" 9 октября.