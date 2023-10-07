Малкин забросил победную шайбу в ворота "Баффало" в предсезонном матче НХЛ

"Питтсбург" дома обыграл "Баффало" со счетом 7:4

ТАСС, 7 октября. "Питтсбург" на выезде со счетом 7:4 обыграл "Баффало" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Питтсбурга" отметились Дрю О'Коннор (1-я, 30-я минуты), Маркус Петтерссон (28), Ларс Эллер (29), Евгений Малкин (36), Джефф Картер (42) и Крис Летанг (56). У "Баффало" отличились Виктор Олофссон (10), Зак Бенсон (23), Джей-Джей Петерка (26) и Кейси Миттельштадт (47).

В других матчах дня "Каролина" дома со счетом 4:1 обыграла "Нэшвилл". Российский защитник "Каролины" Дмитрий Орлов отдал результативную передачу в эпизоде с первым голом, его соотечественник нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин забросил шайбу. "Нью-Йорк Айлендерс" на своем льду уступил "Нью-Джерси" (0:3). Вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 27 из 30 бросков . "Эдмонтон" дома оказался сильнее "Сиэтла" - 3:1. "Ванкувер" на своей площадке с таким же счетом обыграл "Калгари".

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени тремя матчами: "Тампа" - "Нэшвилл", "Питтсбург" - "Чикаго" и "Вегас" - "Сиэтл". В сезоне-2022/23 "Вегас" впервые стал обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии до четырех побед команда со счетом 4-1 обыграла "Флориду".