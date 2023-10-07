Главный тренер "Барыса" рассказал, когда вернется в строй хоккеист Грант

13 сентября игрок был переведен в список травмированных

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Канадский защитник хоккейного клуба "Барыс" Алекс Грант в ближайшее время не вернется в строй. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Андрей Скабелка.

13 сентября игрок был переведен в список травмированных. В текущем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Грант провел три матча, в которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

"Грант точно не скоро вернется. Может и позже, чем в ноябре", - сказал Скабелка.

Гранту 34 года, ранее в КХЛ он выступал за хельсинкский "Йокерит" и петербургский СКА, также играл в клубах Американской хоккейной лиги. Канадец стал первым защитником в КХЛ, который забросил четыре шайбы в одном матче.