Андрей Скабелка покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Барыс"

Исполняющим обязанности наставника казахстанской команды будет Галым Мамбеталиев

ТАСС, 7 октября. Белорусский специалист Андрей Скабелка покинул пост главного тренера клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Астаны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В пятницу "Барыс" со счетом 2:3 после овертайма уступил подмосковному "Витязю" и потерпел пятое поражение подряд. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Галым Мамбеталиев, который работает в системе клуба с 2009 года. В 2023 году Мамбеталиев также возглавлял сборную Казахстана на чемпионате мира по хоккею.

Отставка Скабелки стала третьей в текущем сезоне КХЛ - 3 октября с поста главного тренера "Витязя" ушел Александр Завьялов, 4 октября Анвар Гатиятулин был уволен из челябинского "Трактора".

52-летний Скабелка возглавлял "Барсы" с июня 2022 года. Под его руководством команда завершил сезон-2022/23 на последнем, 11-м месте Восточной конференции КХЛ. Ранее специалист уже работал с "Барысом" с 2018 по 2020 год, тогда он два раза подряд выходил с командой во второй раунд плей-офф КХЛ. Также Скабелка тренировал новокузнецкий "Металлург", белорусский "Гомель", нижегородское "Торпедо", новосибирскую "Сибирь", омский "Авангард" и ярославский "Локомотив".

"Барыс" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 11 очков, одержав 3 победы в 15 играх регулярного чемпионата. В следующем матче 9 октября "Барыс" дома сыграет с "Трактором". Начало встречи - 16:30 мск.