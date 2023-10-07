Игрок "Витязя" Педан рассказал, что хочет сыграть с братом в одной команде

Руслан Педан играет в подмосковном "Витязе", его брат Андрей выступает за петербургский СКА

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Защитник хоккейного клуба "Витязь" Руслан Педан хотел бы сыграть в одной команде со своим братом Андреем Педаном, который выступает за петербургский СКА. Об этом игрок "Витязя" рассказал ТАСС.

Руслану Педану 28 лет, его брату Андрею - 30.

"В детстве нас с ним поставили в защиту. У нас есть еще три младших брата: все хоккеисты, из них два защитника, - сказал Педан. - Конечно, хотелось бы сыграть с братом в одной команде. Когда встречаемся вместе, про хоккей не слишком много разговариваем, так как его в жизни очень много. На протяжении сезона смотрим обзоры, игры, подсказываем друг другу. А в домашней атмосфере больше говорим о семьях, детях".

"На площадке встречаемся спокойно, можем где-то подшутить, когда проезжаем мимо друг друга, но все спокойно, так как это уже работа. Но приятно, когда видимся: сезон тяжелый, много перелетов, нечасто получается увидеться. Когда приезжаешь в другой город или его команда приезжает сюда, встречаемся поужинать или на игре. Приятно пересечься, перекинуться фразами. Стараемся отдыхать вместе с семьями", - добавил защитник "Витязя".

В пятницу "Витязь" обыграл в овертайме "Барыс" дома со счетом 3:2, одержав вторую подряд победу после отставки главного тренера Александра Завьялова. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Тертышный.

"Положительные эмоции, почувствовали вкус победы. У нас был такой тяжелый период, когда проигрывали, и теперь надо зацепиться за эти эмоции, дорожить ими и выходить на следующие матчи с позиции силы, пытаться забрать очки. На тренировки у нас мало времени, потому что игры через день, пытаются все до нас донести через видео, с кем-то личные беседы проводят", - отметил Педан.