В РУСАДА рассказали о рисках для спортсменов, использующих трамадол во время тренировок

Согласно исследования WADA, препарат не только улучшает спортивные результаты, но и способен нанести вред здоровью атлетов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Спортсмены, планирующие в 2024 году продолжать использовать трамадол во время тренировок, рискуют быть уличенными в нарушении антидопинговых правил по причине отсутствия четких сроков выведения этого препарата из организма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Исследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) показали, что трамадол способен улучшать спортивные результаты и нести риск для здоровья спортсменов в связи с побочными эффектами, - сообщили в пресс-службе. - В РУСАДА за последние два года поступило всего пять запросов на терапевтическое использование (ТИ) по классу запрещенного списка S7, в который с 1 января 2024 включен трамадол. Это немного".

"Что касается обновления запрещенного списка, то спортсменам и персоналу спортсменов важно знать, что, несмотря на запрет трамадола только в соревновательный период, его использование во внесоревновательный период может представлять опасность. Если спортсмены проходят тестирование в соревновательный период, их пробы могут быть положительными даже в том случае, если субстанция использовалась во внесоревновательный период. Для использования данного препарата с 1 января 2024 года спортсменам понадобится разрешение на терапевтическое использование. Возможная санкция за использование трамадола в соревновательный период без разрешения на ТИ может составлять от двух до четырех лет дисквалификации. Также важно знать, что использование трамадола без рецепта в РФ может стать причиной возбуждения административного и даже уголовного дела, так как этот препарат в нашей стране является строго рецептурным", - подчеркнули в пресс-службе РУСАДА.

Злоупотребление трамадолом среди населения сопряжено с рисками передозировок, развития физической и опиатной зависимости. Это вызывает озабоченность у властей и привело к тому, что во многих странах он был признан контролируемым наркотиком.

Международный союз велосипедистов запретил использование трамадола на всех соревнованиях с 1 января 2019 года. Согласно исследованиям, проведенным WADA в 2017 году, 4,4% соревновательных тестов у велосипедистов показали использование трамадола. 68% анализов мочи, содержащих трамадол и отобранных у спортсменов из 35 олимпийских видов спорта, принадлежат велосипедистам.