Рукавицын считает, что фигурист Даниелян прогрессирует в катании, несмотря на сложности

6 октября спортсмен занял 11-е место на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года фигурист Артур Даниелян пока еще испытывает проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, прогрессирует и хочет добиться большего в своем катании. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

В пятницу 19-летний Даниелян показал 11-й итоговый результат на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, допустив ряд ошибок в обеих программах.

"Да, результат не удовлетворил, но на это есть определенные причины, связанные со здоровьем. Не хочу вдаваться в подробности, скажу лишь, что все на контроле, Артур выполняет все предписания врачей, но ситуация, к сожалению, непростая. Летом был просвет, он почувствовал себя легко, пошел вперед, но отпустить себя на полную катушку еще не может себе позволить. Тем не менее понимание, что мы справимся, есть. Несмотря на все это, он идет вперед, прогрессирует", - подчеркнул Рукавицын.

"Артур хочет большего, и это здорово. Но на данном этапе форсировать его подготовку не считаю возможным, нужно двигаться постепенно. Последнего слова в фигурном катании он еще не сказал", - считает тренер.

Даниелян начал сотрудничество с командой Евгения Рукавицына в августе 2022 года, ранее спортсмен тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой.