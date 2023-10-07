Рукавицын сообщил о планах фигуристки Фроловой работать над четверными прыжками

В пятницу Фролова стала победительницей мемориала Панина-Коломенкина, который прошел в Санкт Петербурге

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Фигуристка Анна Фролова не оставляет планов на исполнение прыжков в четыре оборота. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки Евгений Рукавицын.

В пятницу Фролова стала победительницей мемориала Панина-Коломенкина, который прошел в Санкт Петербурге, с общей суммой 215,81 балла. В мае фигуристка перешла в группу Рукавицына, ранее спортсменка тренировалась в Москве у Сергея Давыдова.

"Главное, что я бы отметил на данном этапе, это стабильность, чистое исполнение Анной короткой и произвольной программ. Для меня это очень важный момент, - отметил Рукавицын. - Буквально через неделю мы будем выступать на первом этапе Гран-при в Уфе, поэтому сейчас будем более детально работать над повышением второй оценки (за артистичность - прим. ТАСС) и корректировкой непрыжковых элементов. Что касается работы над четверными элементами, то мы не оставляем планов в этом направлении".

"В любом случае мне нравится ее настрой, - подчеркнул Рукавицын. - Этот как раз тот случай, когда "что наработала, то и накатала" в самом лучшем смысле. Высокий коэффициент полезности действий и ответственность - это самая сильная сторона Ани. На мой взгляд, на данном этапе нам нужно сделать упор на женственности, музыкальности и реберности ее катания, чтобы еще больше продемонстрировать индивидуальность этой спортсменки".

Первый этап российской серии Гран-при, в котором примет участие Фролова, пройдет с 13 по 15 октября в Уфе.