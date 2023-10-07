Рукавицын считает, что душевность программ стала визитной карточкой фигуриста Алиева

В пятницу спортсмен стал победителем мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Душевность, с которой чемпион Европы 2020 года фигурист Дмитрий Алиев исполняет свои программы, можно назвать его визитной карточкой. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

"В целом Дима идет по нарастающей - именно так, как и я бы хотел это видеть. Душа, которую он раскрывает на льду, стала его визитной карточкой, и мы продолжим вкладывать в это еще больше сил и эмоций. Мне многие говорят, что его короткая программа тронула их до слез, его творчество завоевывает аудиторию, и он может добавить в это еще больше. Да, в катании на прошедшем старте были ошибки, это понятно, но в его катании я вижу мастера", - подчеркнул Рукавицын.

В пятницу Алиев стал победителем мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. В сезоне-2023/24 Алиев исполняет короткую программу под песню "А река течет" группы "Любэ", произвольную - под композицию "Памяти Карузо". Произвольная программа стала посвящением его первому тренеру Вячеславу Максимову, которого не стало летом нынешнего года.

Алиеву 24 года. Он является чемпионом Европы (2020), а также серебряным призером континентального первенства (2018).