Тарпищев считает теннисиста Медведева одним из фаворитов турнира в Шанхае

В субботу россиянин обыграл чилийца Кристиана Гарина в матче второго круга турнира

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев закономерно вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае, он является одним из фаворитов соревнований. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В субботу Медведев (2-й номер посева) обыграл чилийца Кристиана Гарина в матче второго круга со счетом 6:3, 6:3. В третьем круге российский теннисист сыграет с американцем Себастьяном Кордой (26).

"Для Медведева сейчас есть четыре-пять человек, с которыми ему реально сложно играть. А так, он в форме и закономерно победил Гарина, - сказал Тарпищев. - В Шанхае он реально один из фаворитов турнира. В первых кругах у него не должно быть проблем с соперниками. Если только "ударные" не попадутся, но таких у него, кажется, не предвидится".

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).