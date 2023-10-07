Рукавицын отметил прогресс фигуриста Игнатова после контрольных прокатов

В пятницу спортсмен завоевал бронзу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Призер этапа Гран-при фигурист Макар Игнатов показал на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге одно из лучших исполнений короткой программы в своей карьере и продемонстрировал заметный прогресс с последнего выступления на контрольных прокатах сборной России. Такое мнение ТАСС высказал тренер фигуриста Евгений Рукавицын.

Игнатов стал бронзовым призером мемориала Панина-Коломенкина, завершившегося в пятницу в Санкт-Петербурге. Контрольные прокаты сборной страны прошли с 16 по 17 сентября в Москве.

"Макар продемонстрировал очевидный прогресс в сравнении с его первым выступлением в сентябре на контрольных прокатах, и я хочу особо подчеркнуть, что его короткая программа на мемориале Панина-Коломенкина стала одним из лучших прокатов в его карьере. Все чисто, все аккуратно, вся программа на одном функциональном уровне, без затуханий. Есть прогресс и в произвольной, хотя падение с тулупа его немного подкосило. Макар высокий, чуть потерял ориентацию, что привело к некомфортному приземлению и дальнейшим помаркам. Но, несмотря на это, Макар очень порадовал", - сказал Рукавицын.