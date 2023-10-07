Тарпищев оценил шансы Рублева попасть на Итоговый турнир ATP

В пятницу определился четвертый участник соревнований - итальянец Янник Синнер

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянину Андрею Рублеву надо хорошо выступить на соревнованиях серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже, чтобы квалифицироваться на Итоговый турнир ATP. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Рублеву надо сыграть "Мастерс" в Париже хорошо. И все. Чтобы жеребьевка была удачная. Вообще он может и так попасть, если все валиться начнут, если будут показывать результат хуже того года. Но тут надо считать, сейчас это сложно прогнозировать", - сказал Тарпищев.

В субботу итальянец Янник Синнер набрал необходимое количество очков для участия в Итоговом турнире ATP. Ранее на соревнований квалифицировались серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года. На данный момент Рублев идет пятым в чемпионской гонке, набрав 3 685 очков. У занимающего девятое место американца Тейлора Фритца 2 840 очков, у идущего десятым норвежца Каспера Рууда - 2 750. Рублев трижды принимал участие в Итоговом турнире ATP (2020-2022), в прошлом сезоне он впервые смог выйти в плей-офф соревнований.

В субботу Рублев во втором круге турнира ATP серии "Мастерс" в Шанхае сыграет с французом Кентеном Алисом. "Мастерс" в Париже пройдет с 30 октября по 5 ноября. Чемпионы турниров данной категории получают по 1 000 очков. Больше баллов можно получить только на турнирах Большого шлема и на Итоговом турнире ATP.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Медведев становился победителем соревнований в 2020 году. Из россиян турнир также выигрывал Николай Давыденко (2009). Действующим победителем является Джокович.