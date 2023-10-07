Ольховский назвал уверенным старт теннисиста Медведева на турнире в Шанхае

В субботу россиянин в двух сетах обыграл чилийца Кристиана Гарина

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев одержал уверенную победу в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае против чилийца Кристиана Гарина. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Будучи вторым сеяным на турнире, Медведев начал выступление со второго круга. В субботу он обыграл чилийца Кристиана Гарина (6:3, 6:3). В матче третьего круга Медведев встретится с американцем Себастьяном Кордой.

"Хорошая победа, Медведев играл очень уверенно и на классе обыграл Гарина. Даниил не испытал никаких трудностей, но это и ожидалось. Он находится в хорошей форме, является одним из лучших игроков мира, проводит очень хороший сезон", - сказал Ольховский.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).