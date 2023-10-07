Кубок Первого канала 2023 года по хоккею пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге

В турнире примут участие сборные Белоруссии, Китая и Казахстана, а также команда "Россия 25"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Матчи Кубка Первого канала 2023 года по хоккею пройдут в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В турнире примут участие сборные Белоруссии, Китая и Казахстана, а также команда "Россия 25", главным тренером которой будет Роман Ротенберг. Состав российской команды будет определен позднее.

"Прекрасно помню, как в 1969 году я выходил на лед Северной столицы, играя за сборную СССР. И вот теперь Санкт-Петербург впервые в истории примет Кубок Первого канала. Здорово, что расширяется география нашего традиционного предновогоднего турнира. Как и в прежние годы, перед нашей командой будет стоять задача побеждать и при этом показывать яркий, атакующий хоккей. Не сомневаюсь, что игроки и тренерский штаб постараются сделать свою работу как можно лучше, чтобы порадовать болельщиков зрелищным, фирменным русским стилем, превратить турнир в праздник", - сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Российская команда 14 декабря сыграет с командой Казахстана (начало - 18:30 мск), 16 декабря - с белорусами (15:00 мск), 17 декабря - с китайцами (15:00 мск). 15 декабря в рамках кубка пройдет турнир по хоккею 3х3.

Международный турнир с участием национальных сборных традиционно проводится в декабре в Москве. В последний раз матчи не в столице проходили в Санкт-Петербурге, где в 2018 году под крышей домашнего стадиона футбольного клуба "Зенит" "Газпром-Арена" был побит рекорд посещаемости хоккейных игр в России (71 381 зритель на матче Россия - Финляндия). В прошлом году российская команда заняла на турнире второе место.

Кубок Первого канала во второй раз пройдет не в рамках Евротура. После рекомендаций Международного олимпийского комитета и решения Международной федерации хоккея не допускать сборную России до чемпионата мира команды, принимавшие участие в Евротуре (Финляндии, Швеции, Чехии), объявили, что не будут играть с россиянами.