"Зенит" победил "Сочи" после двух поражений в РПЛ

Сочинцы продлили серию поражений во всех турнирах до девяти встреч

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Сочи" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

Забитыми мячами отметились Клаудиньо (9-я минута) и Матео Кассьерра (30). "Зенит" одержал первую победу в РПЛ с 17 сентября, тогда петербуржцы со счетом 3:0 разгромили казанский "Рубин". С тех пор подопечные Сергея Семака проиграли московскому "Локомотиву" (1:2) и "Оренбургу" (1:3). "Сочи" не может набрать очки в последних шести матчах РПЛ, серия поражений сочинцев во всех турнирах продлилась до девяти встреч.

"Сочи" провел домашний матч РПЛ впервые с 27 августа. В начале сентября комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт" для восстановления газона.

После победы "Зенит" поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету действующих чемпионов России 20 очков в 11 матчах. Футбольный клуб "Сочи" идет на последнем, 16-м месте с 6 очками. В следующем туре "Зенит" 22 октября примет самарские "Крылья Советов". "Сочи" в тот же день в Екатеринбурге встретится с местным "Уралом".