7 октября, 13:04
Футбол в России

"Зенит" победил "Сочи" после двух поражений в РПЛ

Клаудиньо ("Зенит") и Кристиан Нобоа ("Сочи"). Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Клаудиньо ("Зенит") и Кристиан Нобоа ("Сочи")
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Сочинцы продлили серию поражений во всех турнирах до девяти встреч

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Сочи" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

Забитыми мячами отметились Клаудиньо (9-я минута) и Матео Кассьерра (30). "Зенит" одержал первую победу в РПЛ с 17 сентября, тогда петербуржцы со счетом 3:0 разгромили казанский "Рубин". С тех пор подопечные Сергея Семака проиграли московскому "Локомотиву" (1:2) и "Оренбургу" (1:3). "Сочи" не может набрать очки в последних шести матчах РПЛ, серия поражений сочинцев во всех турнирах продлилась до девяти встреч.

"Сочи" провел домашний матч РПЛ впервые с 27 августа. В начале сентября комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт" для восстановления газона.

После победы "Зенит" поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету действующих чемпионов России 20 очков в 11 матчах. Футбольный клуб "Сочи" идет на последнем, 16-м месте с 6 очками. В следующем туре "Зенит" 22 октября примет самарские "Крылья Советов". "Сочи" в тот же день в Екатеринбурге встретится с местным "Уралом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

10

7

3

0

24

16

3

13

2

"Крылья Советов"

10

6

3

1

21

25

12

13

3

"Зенит"

11

6

2

3

20

22

11

11

4

"Локомотив"

11

5

4

2

19

18

16

2

5

"Урал"

11

4

4

3

16

12

14

-2

6

"Спартак"

10

5

1

4

16

14

16

-2

7

"Динамо"

10

4

4

2

16

17

15

2

8

ЦСКА

10

4

4

2

16

20

15

5

9

"Пари НН"

10

4

2

4

14

9

9

0

10

"Ахмат"

10

3

3

4

12

12

11

1

11

"Оренбург"

10

3

2

5

11

13

17

-4

12

"Ростов"

10

2

4

4

10

15

21

-6

13

"Рубин"

10

2

3

5

9

10

20

-10

14

"Факел"

10

2

2

6

8

7

14

-7

15

"Балтика"

10

2

1

7

7

9

16

-7

16

"Сочи"

11

2

0

9

6

9

18

-9

  

Теги:
Российский футбол
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