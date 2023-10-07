"Зенит" победил "Сочи" после двух поражений в РПЛ

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Сочи" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.
Забитыми мячами отметились Клаудиньо (9-я минута) и Матео Кассьерра (30). "Зенит" одержал первую победу в РПЛ с 17 сентября, тогда петербуржцы со счетом 3:0 разгромили казанский "Рубин". С тех пор подопечные Сергея Семака проиграли московскому "Локомотиву" (1:2) и "Оренбургу" (1:3). "Сочи" не может набрать очки в последних шести матчах РПЛ, серия поражений сочинцев во всех турнирах продлилась до девяти встреч.
"Сочи" провел домашний матч РПЛ впервые с 27 августа. В начале сентября комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт" для восстановления газона.
После победы "Зенит" поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету действующих чемпионов России 20 очков в 11 матчах. Футбольный клуб "Сочи" идет на последнем, 16-м месте с 6 очками. В следующем туре "Зенит" 22 октября примет самарские "Крылья Советов". "Сочи" в тот же день в Екатеринбурге встретится с местным "Уралом".
1
"Краснодар"
10
7
3
0
24
16
3
13
2
"Крылья Советов"
10
6
3
1
21
25
12
13
3
"Зенит"
11
6
2
3
20
22
11
11
4
"Локомотив"
11
5
4
2
19
18
16
2
5
"Урал"
11
4
4
3
16
12
14
-2
6
"Спартак"
10
5
1
4
16
14
16
-2
7
"Динамо"
10
4
4
2
16
17
15
2
8
ЦСКА
10
4
4
2
16
20
15
5
9
"Пари НН"
10
4
2
4
14
9
9
0
10
"Ахмат"
10
3
3
4
12
12
11
1
11
"Оренбург"
10
3
2
5
11
13
17
-4
12
"Ростов"
10
2
4
4
10
15
21
-6
13
"Рубин"
10
2
3
5
9
10
20
-10
14
"Факел"
10
2
2
6
8
7
14
-7
15
"Балтика"
10
2
1
7
7
9
16
-7
16
"Сочи"
11
2
0
9
6
9
18
-9