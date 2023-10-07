Россияне завоевали 13 медалей во второй день молодежного чемпионата мира по самбо

Соревнования проходят в Бишкеке

ТАСС, 7 октября. Российские спортсмены завоевали девять золотых, две серебряные и две бронзовые медали по итогам второго соревновательного дня молодежного и юниорского чемпионатов мира по самбо. Соревнования проходят в Бишкеке.

Победителем турнира среди юниоров в весовой категории до 64 кг стал Анзор Гомлешко, серебро завоевал Азнаур Папшуов (до 88 кг). У юниорок золото выиграли Анна Мурашкина (до 50 кг), Милена Хилова (до 65 кг) и Олеся Ткаченко (свыше 80 кг), в той же категории бронза в активе Дарьи Семянюк. В турнире по боевому самбо у юниоров из россиян победил Иван Тюхлов (до 71 кг), Артем Тадин стал серебряным призером (до 98 кг).

В соревнованиях среди юношей золотые медали на счету Темирлана Бесланеева (до 58 кг), Рустама Байтуева (до 79 кг), бронзу завоевал Владимир Досяк (свыше 98 кг). У девушек обладательницами наград высшей пробы стали Алина Скрипачева (до 54 кг) и Дарья Казанцева (до 72 кг).

Молодежный и юниорский чемпионаты мира по самбо проходят в Бишкеке с 6 по 8 октября.