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Футбол в России

Руководство "Сочи" не обсуждает вопрос с уходом Точилина с поста главного тренера

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин. Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Сочинцы потерпели девять поражений подряд во всех турнирах

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Сочи" не обсуждает вопрос об увольнении главного тренера команды Александра Точилина. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

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"Сочи" в субботу на своем поле со счетом 0:2 уступил петербургскому "Зениту" в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги и потерпел девятое поражение подряд во всех турнирах.

"Я считаю, что сегодня была одна из лучших наших игр в этом сезоне. Объективно старались, навязывали борьбу неплохо. Игра сегодня понравилась, результат - нет. Плохие результаты? Нужно много работать и забивать", - сказал Рубашко.

"Есть ли вопросы к Точилину? Да здесь не в вопросах дело, здесь вопрос, чтобы вернуться нормально в те кондиции и показывать игру с забитыми мячами, поправить ситуацию. Мы сейчас работаем, поэтому чего обсуждать [увольнение Точилина], главный тренер - Александр Васильевич. Каждому тренеру стоит волноваться, как и футболисту. Нужно добиваться результата, тогда волноваться не надо", - добавил генеральный директор "Сочи".

Сочинский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. В следующем туре команда 22 октября сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом". 

Теги:
Российский футбол
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