Кассьерра: "Зенит" больше не может позволить себе терять очки в РПЛ

Петербуржцы победили "Сочи" после двух поражений в РПЛ

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" больше не должны позволять себе терять очки в матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий "Зенита" Матео Кассьерра.

"Зенит" в субботу на выезде обыграл "Сочи" со счетом 2:0 в матче 11-го тура РПЛ, Кассьерра отметил забитым мячом. До этого матча подопечные "Семака" уступили "Оренбургу" (1:3) и московскому "Локомотиву" (1:2).

"Самое главное, что мы сегодня победили, приехали в Сочи после двух поражений в чемпионате подряд от "Локомотива" и "Оренбурга", нельзя такого допускать, - сказал Кассьерра. - Поэтому было очень важно сегодня набрать три очка. Очень рад, что удалось еще один гол в копилку положить, но большого значения этому не придаю, важно помогать команде, побеждать. Мы знаем, что не должны позволять себе больше терять очки, хотим одержать как можно больше побед в предстоящих матчах до зимней паузы, чтобы максимально приблизиться к тому месту в таблице, на котором всегда хотим быть, а это первое".

Кассьерра лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ, в его активе 9 забитых мячей. В сезоне-2021/22, выступая за "Сочи", форвард отправил в ворота соперников 14 мячей.

"Зенит" после 11 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре петербургская команда сыграет дома с самарскими "Крыльями Советов" 22 октября.