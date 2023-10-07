Вратарь Адамов прокомментировал дебют за "Зенит" в РПЛ

"Зенит" на выезде победил "Сочи" со счетом 2:0

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Дебют за петербургский футбольный клуб "Зенит" в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) является положительным моментом для вратаря Дениса Адамова. Такое мнение он высказал ТАСС.

7 октября "Зенит" на выезде победил "Сочи" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Адамов вышел в стартовом составе "Зенита", для него эта игра стала первой за петербургский клуб в РПЛ.

"Игра тяжело складывалась, возможно, потому, что вчера долгий перелет был, как-то тяжеловато входили, - сказал Адамов. - Не все проснулись в игре. Но в целом, слава богу, что выиграли, довели игру до победы. Дебютировать всегда положительно, все поздравляют, хотя это только в премьер-лиге первая за "Зенит". Поэтому всегда приятно с победы начинать".

"В целом с первого дня все нормально в общении с вратарями "Зенита", все друг друга поддерживают, вообще никаких проблем с этим нет. Да, все заряжены на конкуренцию, работают, доказывают, думаю, что так и должно быть. Время покажет, получится ли стать первым вратарем", - добавил вратарь "Зенита".

Адамову 25 лет, он перешел в "Зенит" из "Сочи" 25 июля, подписав контракт на четыре года с возможностью продления на один сезон. Адамов является воспитанником "Краснодара". Вратарь перешел в "Сочи" зимой 2021 года и провел за клуб 33 матча, 9 из которых завершил без пропущенных мячей. В сезоне-2021/22 Адамов стал серебряным призером чемпионата России.