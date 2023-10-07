Миронов: хоккеистам "Динамо" надо посмотреть в зеркало после поражения со счетом 1:7

Столичная команда на своем льду уступила нижегородскому "Торпедо"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Игрокам московского "Динамо" надо посмотреть на себя в зеркало и сделать правильные выводы после разгромного поражения в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от нижегородского "Торпедо". Об этом журналистам заявил капитан столичной команды Андрей Миронов.

Встреча завершилась победой "Торпедо" со счетом 7:1.

"Впереди очень много игр, мы будем идти дальше. Надо подойти, посмотреть в зеркало, сделать правильные выводы. Мы команда. Все вместе дальше работаем, чтобы не допускать таких игр", - отметил Миронов.

"Нет культурных слов, которые я могу сказать. Поговорили сейчас с командой, равнодушных нет, будем завтра разбираться и идти дальше. Мы не должны такого допускать, каких-то оправданий мы не должны придумывать, проиграли во всех компонентах", - добавил капитан "Динамо".

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков после 15 игр. В следующем матче бело-голубые 9 октября в гостях сыграют с череповецкой "Северсталью".