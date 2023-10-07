Бах заявил, что рекомендации МОК о допуске российских спортсменов находят больше поддержки

Большинство международных федераций следуют этим рекомендациям, считает глава МОК

ТАСС, 7 октября. Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска российских спортсменов к соревнованиям находят все больше поддержки. Об этом заявил президент МОК Томас Бах, комментарий которого приводит портал Inside The Games.

"Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, чтобы соответствовать нашей миссии, и многочисленные соревнования были организованы без серьезных инцидентов, потому что спортсмены соревнуются в олимпийском духе. Такой подход ясно дает понять, что в этих строгих условиях мы предоставляем возможность спортсменам соревноваться. Мы видели, что это получает все большую поддержку", - сказал Бах.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.