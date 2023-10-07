Матчи чемпионата Израиля по футболу перенесли из-за ракетных обстрелов

Утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории

ТАСС, 7 октября. Игры шестого тура чемпионата Израиля по футболу были перенесены в связи с небезопасной обстановкой в стране. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

"В связи с небезопасной обстановкой все игры шестого тура чемпионата, которые должны были пройти в выходные, будут перенесены. Детали по запланированным на понедельник матчам будут известны позднее. Мы выражаем поддержку силам безопасности и гражданам страны в этот трудный момент", - говорится в заявлении лиги.

Утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Сигналы тревоги до самого вечера почти непрерывно звучали с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны.