Гендиректор "Торпедо" не стал придавать большого значения разгромной победе над "Динамо"

Александр Харламов отметил, что игроки не должны впасть в эйфорию после победы со счетом 7:1

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Крупная победа нижегородского "Торпедо" над московским "Динамо" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге является всего лишь одной из игр регулярного чемпионата, поэтому не стоит придавать ей большого значения. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор нижегородского клуба Александр Харламов.

"Торпедо" в субботу в Москве разгромило "Динамо" со счетом 7:1.

"Сегодня чуть больше повезло забить больше, была хорошая игра, настрой, движение, голы", - сказал Харламов.

Хет-трик во встрече сделал 21-летний нападающий Василий Атанасов. "Это благодаря исключительно работе, каждодневным тренировкам, таков и результат", - отметил гендиректор "Торпедо".

Харламов подчеркнул, что игроки "Торпедо" не впадут в эйфорию после такой победы.

"У нас очень грамотный тренерский штаб, который не допустит никакого влияния медных труб. Плюс это всего лишь игра регулярного чемпионата, сам чемпионат не в самом разгаре, все еще впереди. Что касается первого места на Западе, то мы особо на это внимания не обращаем. Готовимся к каждой игре, цыплят по осени считают. Громадного значения такие результаты не имеют", - сказал Харламов.