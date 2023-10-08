"Спартак" и ЦСКА сыграют в 11-м туре чемпионата России по футболу

Также в воскресенье "Пари Нижний Новгород" дома сыграет с "Крыльями Советов", "Динамо" - с "Факелом", "Ахмат" - с "Рубином"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" примет столичный ЦСКА в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе "Открытие банк - Арена".

В прошлом сезоне армейцы завоевали серебряные медали чемпионата России, а спартаковцы выиграли бронзу, однако в этом сезоне они не могут похвастать столь успешными результатами. Команды набрали по 16 очков в 10 матчах, "Спартак" идет на шестом месте, ЦСКА - на восьмом. При этом армейцы не проигрывают в РПЛ на протяжении пяти встреч, завершив четыре из них вничью. В случае победы одна из команд может сравняться по очкам с идущим на четвертом месте московским "Локомотивом", который в этом туре на выезде сыграл вничью с "Уралом" (2:2).

В прошлом сезоне чемпионата страны "Спартак" обыграл ЦСКА на своем поле со счетом 2:1, а на домашнем стадионе армейцев команды сыграли вничью (2:2).

Перед матчем обе команды понесли потери. "Спартаку" из-за повреждений не помогут вратарь Александр Селихов и португальский защитник Томаш Тавареш. Также дерби из-за перебора желтых карточек пропустит нападающий Александр Соболев. Примечательно, что в прошлом матче с ЦСКА Соболев получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес бразильского защитника Виллиана Роши. Роша тогда также был удален за неподобающее поведение.

У армейцев продолжают восстановление защитники Игорь Дивеев и Илья Агапов. Также в составе "Спартака" может выйти парагвайский полузащитник Хесус Медина, перешедший летом из ЦСКА.

"В дерби не бывает фаворитов"

По мнению шестикратного чемпиона России в составе "Спартака" Валерия Кечинова, перед дерби не стоит обращать внимание на турнирное положение команд. "Это дерби, здесь нет фаворитов, и места в турнирной таблице ничего не значат. Сейчас обе команды не в лучшей форме, но у "Спартака" была серия неудач, два поражения в важных играх, поэтому для них это шанс реабилитироваться. Уверен, обе команды выложатся на полную", - сказал он.

"Для "Спартака" дисквалификация Соболева - это потеря, думаю, она отразится на игре команды. Соболев является одним из лидеров атак, поэтому его отсутствие не может не сказаться. Но его на поле не будет, поэтому [главному тренеру "Спартака" Гильермо] Абаскалю нужно придумать, как играть без него", - добавил собеседник агентства.

Матч начнется в 19:00 мск.

"Динамо" примет "Факел", "Крылья Советов" сыграют с "Пари Нижний Новгород"

Первый матч игрового дня начнется в 14:00 мск, в нем "Пари Нижний Новгород" примет самарские "Крылья Советов". "Крылья Советов" идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 21 очко, они преследуют "Краснодар", имеющий в активе 27 очков. Нижегородцы занимают девятую строчку, они заработали 14 очков. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 2:1.

В 16:30 мск стартует матч, в котором московское "Динамо" примет воронежский "Факел". "Динамо", как и "Спартак" с ЦСКА, набрало 16 очков и располагается на седьмой позиции, а "Факел" занимает предпоследнее, 15-е место с 8 очками. В прошлом сезоне клубы сыграли два матча в рамках РПЛ, одну встречу выиграл "Факел" (2:0), другая игра завершилась вничью (3:3).

Также в Грозном пройдет встреча между "Ахматом" и казанским "Рубином. По итогам 10 туров "Ахмат" занимает 10-е место, имея в активе 12 очков, а "Рубин" находится на 14-й строчке, набрав 9 очков. Матч начнется в 19:00 мск.