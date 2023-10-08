Прогнозисты и приносящие удачу. Как в футболе и хоккее стали популярны осьминоги

8 октября отмечается Всемирный день осьминога

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Всемирный день осьминога, который призван привлечь внимание к изучению и охране этих существ и отметить их важную роль в экосистеме, отмечается 8 октября. ТАСС рассказывает о двух самых известных моментах жизни осьминогов в футболе и хоккее.

Дата празднования была выбрана неслучайно. Цифра "8" символизирует количество щупальцев у осьминога, а название месяца на английском языке - october - созвучно английскому слову octopus (осьминог). В Древнем Риме октябрь был восьмым месяцем в году. Сейчас существует порядка 300 видов осьминогов, которые объединены в классе головоногих вместе с кальмарами, каракатицами и наутилоидами.

Одним из первых осьминогов, снискавших славу в спорте, был Пауль. Он делал прогнозы на матчи сборной Германии по футболу на чемпионате Европы 2008 года и чемпионате мира 2010 года. Жизненный путь будущего оракула начался в Англии - Пауль вылупился из яйца в местном Центре морской жизни в январе 2008 года, затем его перевезли в резервуар в Германии. Имя осьминог получил от названия стихотворения германского писателя Боя Лорнсена "Кальмар-осьминог Пауль". Директор по маркетингу германского резервуара Даниэль Фей в то время обратил внимание на интеллект Пауля в разных ситуациях, в том числе во время посещения аквариума людьми.

Осьминог Пауль © EPA/ ROLAND WEIHRAUCH

Перед чемпионатом Европы 2008 года, который прошел в Австрии и Швейцарии, Паулю подарили две пластиковые прозрачные коробки, чтобы подогреть интерес к турниру и выступлению сборной Германии. В каждой коробке была одинаковая еда, выбор состоял из мидий и устриц. На каждый контейнер помещались флаги - Германии и ее соперника по игре. Церемония предсказания завершалась в тот момент, когда Пауль выбирал подходящий контейнер с едой и флагом страны-победителя. Безусловно, такое представление было сделано только для развлечения посетителей и привлечения их внимания к матчам сборной Германии, однако эта идея подарила местному аквариуму и Паулю всемирную известность.

Осьминог сделал прогнозы на все матчи сборной Германии на чемпионате Европы 2008 года и везде выбрал победителем именно бундестим. На групповом этапе германские футболисты победили команды Польши (2:0) и Австрии (1:0), а также уступили хорватам (1:2). На стадии 1/4 финала сборная Германии прошла португальцев (3:2), в полуфинале - турок (3:2), а в финальной игре уступила команде Испании (0:1). Пауль угадал четыре исхода из шести.

Перед чемпионатом мира 2010 года специальный телеканал n-tv транслировал прогнозы Пауля. Осьминог не подвел, он угадал восемь результатов из восьми. На групповом этапе сборная Германии победила австралийцев (4:0) и ганцев (1:0), но уступила сербам (0:1), что как раз удивило многих болельщиков, ведь осьминог впервые "поставил" против своей страны, но угадал. На стадии 1/8 финала германские футболисты победили англичан (4:1), а в четвертьфинале - аргентинцев (4:0). В полуфинале сборную Германии ждала команда Испании, Пауль во второй раз выбрал не своих и вновь угадал, испанцы выиграли со счетом 1:0. Правда, после этого осьминог подвергся критике, одна из германских газет обвинила Пауля в предательстве национальных интересов, но испанский премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро обещал предоставить морскому существу телохранителей. Далее Пауль угадал результат матча за третье место, в котором команда Германии обыграла уругвайцев (3:2). А затем впервые предсказал результат матча без участия германской команды, в финале испанцы победили нидерландцев (1:0).

Неравнодушным к предсказаниям Пауля остался и чемпион мира 1986 года Диего Марадона. В 2010 году аргентинец тренировал национальную сборную своей страны, но ответственность за разгром от команды Германии возложил на Пауля. Высказать претензии лично Марадона не захотел, но после смерти осьминога оставил в соцсети сообщение: "Я рад, что ты ушел от нас, осьминог-оракул. Потому что именно ты виноват в том, что мы не выиграли чемпионат мира".

Предсказатель или шарлатан?

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, который на тот момент был членом исполкомов Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, рассказал, что тогда в организациях к феномену осьминога Пауля относились скептически. "Никто это никогда не обсуждал, никто всерьез это не воспринимал, - сказал Колосков ТАСС. - Это все газетные дела, сейчас вы мне напомнили, я вспомнил, что было такое дело. Но, откровенно говоря, никому это было неинтересно. Когда я узнал о нем тогда, то через полчаса забыл. Меня эти темы вообще не интересуют - предсказания, осьминоги и так далее, я считаю это глупостью, жалко времени на это. Даже во время чемпионата мира не интересовался этим, мимо меня это прошло".

Бывший футболист сборной Португалии Фернанду Мейра, который как раз играл на чемпионате Европы 2008 года, после вопроса корреспондента ТАСС не сразу понял, о чем идет речь. "Я не знаю, что это такое", - сказал Мейра. Но после подсказки бывший футболист отметил, что посмотрел информацию. "Я уважаю, но не верю в это", - заключил Мейра.

"Я не могу сказать, что прямо следил, но, конечно, иногда для спортивного интереса после двух его прогнозов смотрел, как он делал прогноз, - поделился воспоминаниями с ТАСС бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Игорь Семшов. - Досконально я не следил, но легкий интерес был, сбудется или нет. Мне кажется, что это случайность, говорить о даре тяжело, все-таки выходят играть люди, иногда не все складывается, как кто-то что-то предсказывал. Не обсуждалось у нас в команде это, больше хотелось посмотреть итоговые результаты. Если один раз угадал, то можно подумать, что случайность, а если два, то начинаешь задумываться".

Памятник осьминогу Паулю © EPA/ BERND THISSEN

"Во время чемпионата мира, когда сборная России не участвовала, не скажу, что смотрел, но попадал. Я думаю, что это все же больше такое шоу, чтобы заинтересовать людей, чтобы они поверили, чтобы наблюдали за этим. Конечно, это развлечение. Просто в спорте очень тяжело дать прогноз на какой-либо результат, иногда ты думаешь, что заведомо сильная команда должна победить, но она не выигрывает. А тут прогноз дает такое существо, как Пауль, но он не видит, не понимает, в итоге интересно посмотреть, как может произойти", - добавил Семшов.

После того как Пауль стал знаменитым, было немало бизнесменов и заинтересованных людей, которые хотели пригласить осьминога к себе на мероприятие. На одно из таких Пауль получил приглашение за €30 тыс. Осьминог-предсказатель умер 26 октября 2010 года в расцвете сил, когда ему было 2,5 года (как правило, осьминоги живут до 5 лет). После этого в центре, где обитал Пауль, поставили мемориал - из-за большой значимости осьминога во всей Германии. Ведь он смог вызвать у простых людей эмоции.

После смерти Пауля его дело продолжили другие представители головоногих моллюсков. В 2011 году в Алуште поселился осьминог-предсказатель Павлик. Его сфера деятельности была сосредоточена вокруг украинского "Шахтера". Например, он предсказал поражение клуба в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против испанской "Барселоны" (1:5). После этого расстроенные фанаты стали угрожать Павлику физической расправой, в результате руководство Алуштинского аквариума было вынуждено нанять охранника.

Осьминоги и хоккей

В хоккее осьминоги являются талисманами клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт". 15 апреля 1952 года "Детройт" стал обладателем Кубка Стэнли, не проиграв ни одного матча в плей-офф, решающая серия состояла из двух раундов до четырех побед. Тогда команда победила в первом раунде "Торонто", а во втором оказалась сильнее "Монреаля". Владельцы магазина на восточном рынке Детройта братья Пит и Джерри Кьюсимано после победы команды на "Олимпиа Стадиум", домашней арене "Детройта", выбросили на лед подмороженного осьминога. Каждое щупальце морского существа означало победы, которые были нужны для завоевания Кубка Стэнли.

С 1993 года формат плей-офф НХЛ изменился и приобрел нынешний вид, теперь для победы в турнире нужно пройти четыре раунда. Но осьминог не потерял свою актуальность. Осьминогов бросают для призыва удачи, а также при хорошем результате. Такая традиция продолжалась до 1990-х годов, в 1995-м "Детройт" решил увековечить осьминога в качестве официального талисмана клуба. Когда осьминогов выбрасывали на лед, площадку обычно убирал один и тот же человек - Эл Соботка, который на ледовом комбайне "Замбони" готовил площадку для игр. Чаще всего Соботка при уборке осьминогов со льда размахивал ими, тем самым заводя болельщиков, что им нравилось. Для поклонников "Детройта" Соботка стал своим талисманом, некоторые болельщики приходили на игры сильно заранее, чтобы посмотреть, как Соботка готовит лед.

Эл Соботка © AP Photo/ Jerry Mendoza

В 1995 году году руководство "Детройта" только думало об имени официального талисмана. Болельщики предложили назвать его Элом, так он зовется и до сегодняшнего дня. Такой талисман предоставил трудности руководству, потому что на осьминога тяжелее подобрать и сделать игровой свитер. Также Эл не всегда участвует в мероприятиях со всеми маскотами, так как ему тяжелее всего устоять на льду.

В 2010-х годах усилилась волна возмущения от защитников животных, которые были против выбрасывания живых или мертвых осьминогов на лед. В 2011 году НХЛ ввела отдельный штраф для любителей этой традиции, он составил $500. Однако шведский нападающий "Детройта" Юхан Франзен тогда заявил, что готов оплачивать штрафы, чтобы традиция не пропала. Франзен выступал за "Детройт" с 2005 по 2015 год, завоевав с командой Кубок Стэнли в 2008 году. В 2017 году организация "Люди за этичное обращение с животными" потребовала увеличить штраф в 10 раз, лига и руководство клуба не пошли на это. Сейчас включены штрафы за выбрасывание осьминога на площадку, но теперь все же в большинстве случаев выбрасываются либо плюшевые игрушки, либо надувные модели маскота.

Традиции могут меняться

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов, который в НХЛ выступал за "Нью-Джерси" и "Детройт", отметил, что традиции могут меняться со временем. "Такая традиция является привлечением внимания, - сказал Фетисов ТАСС. - Прикольно было, с одной стороны, а с другой, когда осьминог на лед падает, это не очень приятный запах и долго убирать, но кто-то придумал в свое время. Думаю, пойманным осьминогам особенного ущерба нет, но народ так возбуждается на стадионе. Но сейчас за такое очень прилично штрафуют, это значит, что родятся новые традиции. Одни традиции уходят, приходят другие, тем более что сейчас нужно выиграть не 8 матчей, а 16, чтобы стать обладателем Кубка Стэнли".

Фетисов также уверен, что выбрасывание осьминогов мешало команде наращивать свое преимущество. "Нам это и мешало, потому что их выбрасывали на лед, когда мы шайбу забрасывали, когда команда должна дальше наращивать свое преимущество, а не приостанавливаться и давать сопернику передохнуть, пока это все уберут с поля, - отметил он. - Поэтому традиция не всегда работает на команду. Болельщики "Детройта" выбрасывали осьминогов после гола, а гол надо развивать, было плохо, что давалась передышка сопернику. Но можно говорить, что это традиция 50-х, когда было всего шесть команд, но это тормозит динамику игры и особенно ничего в себе не несет уже".

Талисман клуба НХЛ "Детройт" © AP Photo/ Paul Sancya

"Даже игрушечных осьминогов будут убирать слишком долго со льда, это будет мешать хоккеистам. Единственная традиция мне нравилась, не знаю, осталась она или нет, но, когда забрасывался хет-трик, шапки на лед бросали. Это традиция Национальной хоккейной лиги, она прикольная, потом привозят в раздевалку, там целая машина кепок, можно с ними что-то делать потом", - добавил Фетисов.

Своими воспоминаниями, связанными с традицией бросать осьминогов на лед в матчах НХЛ, поделился с ТАСС бывший нападающий "Детройта", двукратный обладатель Кубка Стэнли, тренер московского "Динамо" Вячеслав Козлов. "Я удивился тогда, когда мне осьминог попал на перчатку, и ее пришлось выбросить, потому что она воняла. А так, это легенда, согласно которой в 1952 году владелец рыбной лавки бросил осьминога. Он считал, что осьминог приносит удачу, и эти восемь щупальцев означали восемь игр, которые нужно было выиграть в плей-офф, - рассказал Козлов. - Если люди в это верят и это приносит удачу, то, думаю, это хорошая такая традиция. У нас был заливщик льда Эл Соботка, который выбегал, хватал осьминога и раскручивал его вокруг своей головы. Все это не занимало много времени".

"Был ли я удивлен таким обычаям? Когда в 20 лет попадаешь в Америку, удивляешься многим вещам, и такое меня удивило ненамного", - добавил он.

Вопрос корреспондента ТАСС об осьминогах на льду домашней площадки "Детройта" застал бывшего игрока клуба, а ныне главного тренера московского ЦСКА Сергея Федорова врасплох. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли не сразу оценил масштабы Дня осьминога и уточнил, где именно отмечают эту дату. Однако после, поняв серьезность мероприятия, вспомнил, что болельщики "Детройта" бросали осьминогов на лед даже в матчах плей-офф, а в иной раз и перед началом игры.

Оракул из Санкт-Петербурга

Осьминог Пауль тоже открыл традицию. После его прогнозов организаторы разных больших турниров выбирали животное, которое предсказывало результаты соревнований. В России последним таким предсказателем был кот Ахилл, который жив до сих пор. Белоснежный голубоглазый кот из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций по футболу. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. Кроме того, Ахиллу помогает природная глухота - он не поддается стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.

Кот Ахилл © Данила Шостак/ ТАСС

Ахилл предсказывал результаты восьми игр чемпионата мира 2018 года по футболу в России. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая в итоге проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным. В 2021 году Ахилл выступал оракулом на матчах чемпионата Европы, проходивших в Петербурге. Тогда кот верно предсказал исход семи из восьми матчей.

Животные и спорт очень сильно связаны. Особенно это касается командных видов спорта. Если по какой-либо причине нет прогнозиста на турнире, то можно встретить официального талисмана клуба в виде животного. Такое взаимодействие положительно сказывается на всех причастных к соревнованиям, от болельщиков до игроков.