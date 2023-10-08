8 октября, 04:29
ММА

Брат Нурмагомедова заявил о желании продолжать наследие тренера Абдулманапа Нурмагомедова

Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator, победив американца Брента Примуса, и вышел в финал Гран-при

ТАСС, 8 октября. Чемпион Bellator боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов выразил желание продолжать победные традиции тренера и своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом Усман Нурмагомедов заявил после победы над американцем Брентом Примусом в полуфинале Гран-при Bellator в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Усман Нурмагомедов победил Примуса единогласным решением судей, защитил титул чемпиона Bellator и вышел в финал турнира.

"Отец, братья со всего Дагестана и со всей России, у меня сейчас эмоций. Я хочу именно в таком формате продолжать наследие своего дяди [Абдулманапа Нурмагомедова], не отдавать ни одного раунда, не проигрывать ни одного боя. Хабиб, старший брат, спасибо за все", - сказал Усман Нурмагомедов после боя.

Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. На его счету 18 побед и ни одного поражения. 

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