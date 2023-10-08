"Вашингтон" уступил "Коламбусу" в предсезонном матче НХЛ, Овечкин забросил шайбу

В составе победителей результативная передача на счету российского нападающего Кирилла Марченко

ТАСС, 8 октября. "Вашингтон" дома со счетом 2:4 уступил "Коламбусу" в предсезоннном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Коламбуса" отметились Бун Дженнер (25-я минута), Коул Силлинджер (47), Адам Фантилли (57), Патрик Лейн (60). Результативная передача на счету российского нападающего Кирилла Марченко. У "Вашингтона" отличились Джон Карлсон (27) и Александр Овечкин (31), которого признали третьей звездой матча.

В других матчах дня "Сент-Луис" дома обыграл "Чикаго" (5:3). В составе победителей шайбу забросил Никита Александров, его партнер по команде Павел Бучневич отдал две результативные передачи. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вегас" на выезде со счетом 7:4 обыграл "Лос-Анджелес". Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев забросил первую шайбу команды в матче. "Аризона" на нейтральном поле разгромила "Анахайм" (7:1), единственную шайбу в составе проигравших забросил 19-летний защитник Павел Минтюков.

"Тампа" в гостях обыграла "Флориду" (4:2), у победителей результативной передачей отметился Никита Кучеров. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23. Шайба Кирилла Капризова помогла "Миннесоте" дома победить "Даллас" (4:0). Нападающий "Детройта" Клим Костин отдал результативную передачу в матче против "Торонто" (4:3). "Монреаль" переиграл "Оттаву" (6:4).

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени тремя матчами: "Тампа" - "Нэшвилл", "Питтсбург" - "Чикаго" и "Вегас" - "Сиэтл".