Спортсмены из Сальска победили в гонке на внедорожниках в Кисловодске

В соревнованиях приняли участие около 50 экипажей со всего юга России

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Гонки юга России на внедорожниках собрали в Кисловодске около 50 экипажей. Победу одержали участники из Сальска Дмитрий Король и Юрий Ланкинен, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Кисловодске состоялся традиционный трофи-спринт на кубок Федерации независимых профсоюзов России. Гонки внедорожников собрали более 5 тыс. зрителей. Участниками стали около 50 экипажей со всего юга России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победу в гонках одержали спортсмены из Сальска Дмитрий Король и Юрий Ланкинен.

"Трофи-спринт уже на протяжении 15 лет проходит на территории Нового озера в Кисловодске. В этом году трассу усложнили, добавив множество водных препятствий, рвов и резких подъемов. Мероприятие было невероятно зрелищным", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.