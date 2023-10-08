"В "Торпедо" попал благодаря Ларионову". Хоккеист Линч рассказал о переезде в Россию

По словам американского нападающего, он давно был знаком с главным тренером нижегородского клуба и его сыном-хоккеистом

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский хоккеист Бобби Линч подписал контракт с "Торпедо" в начале сентября, но дебютировал за нижегородскую команду только в конце месяца и провел за нее четыре матча. В беседе с ТАСС форвард объяснил, почему так долго не мог приехать в Россию и насколько быстро для него проходит процесс адаптации.

В одной из последних игр Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Мытищах против "Куньлунь Ред Стар" 25-летний игрок вышел на позицию защитника, но уже по ходу поединка заменил нападающего Никиту Артамонова в первой тройке. На более привычной позиции он уже в первом матче за "Торпедо" против "Сочи" 30 сентября забил гол и отдал передачу.

"Я немало времени играл как защитник в юниорах и пытался забить, когда на этой позиции играл в том числе в большинстве. Для меня эта позиция все-таки некомфортная, - сказал Линч. - Тренер знал о моем умении, так как мы общались с ним до моего прихода сюда, и я рассказал о том моем опыте. Но мне больше комфортно, конечно, играть в атаке".

"До подписания контракта мы говорили с генменеджером клуба [Максимом Гафуровым] и главным тренером Игорем Ларионовым. Он видит меня как быстрого игрока с хорошим броском и знает, что я могу делать короткий пас. Он хочет, чтобы я показывал свою игру, и я сейчас не ощущаю, что ряд партнеров моложе меня", - добавил американец.

"Молодежь "Торпедо" заслуживает играть много"

Линч подписал с "Торпедо" однолетний контракт 4 сентября, но вышел на лед за новую команду только в конце месяца. "Я ждал, пока завершится процесс с оформлением бумаг. Мы сходили в посольство, ждали три-четыре недели, пока придут необходимые бумаги", - рассказал он.

Хоккеист родился в американском штате Мичиган. Самую результативную игру он показал в сезоне-2017/18, выступая за "Драммондвилль" в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, в регулярном чемпионате он набрал 67 очков по системе "гол+пас" (28+39). Два года Линч играл в фарм-клубе "Виннипега" в Американской хоккейной лиге (АХЛ )"Манитоба", а сезон-2022/23 провел в фарм-клубе "Чикаго" "Рокфорд", набрав 19 очков (11+8) в 64 матчах регулярного чемпионата.

Нападающий не был задрафтован ни одним из клубов Национальной хоккейной лиги. "Я понемногу пытался пробиться в НХЛ, и эти варианты, уверен, еще у меня появятся. Еще будет период, когда я попробую попасть туда. Что касается того, за кого болеть в НХЛ, я вырос в местечке рядом с Детройтом, знаю из "Ред Уингз" некоторых парней, с которыми рос и играл", - сказал он.

"Торпедо" вышло на Линча благодаря тому, что в Детройте выступал сын Ларионова Игорь Ларионов - младший, который сейчас также играет в нижегородском клубе. "Я играл в Детройте и там же встретил Игоря Ларионова - старшего, который наблюдал за мной, когда я был еще ребенком. Потом он связался со мной. Я не слишком много знал о "Торпедо", начал находить информацию с учетом того, что общался с Игорем-младшим. Я знал, что команда здорово играет в пас и о большой ее поддержке болельщиками", - подчеркнул Линч.

Средний возраст игроков "Торпедо" в КХЛ в нынешнем сезоне составляет 24 года, и довольно много молодых хоккеистов получают большое количество игрового времени на льду. "Они заслуживают это время. Ребята молоды, и наша задача помочь им для их будущего развития, учитывая драфт НХЛ, они заслуживают этого", - отметил Линч.

"В Москве был в течение дня"

Американец рассказал о бытовой стороне своего переезда в Россию и о первых впечатлениях от страны. "Я сам из небольшого города, который является самым большим близ Детройта. Городов, подобных Нижнему Новгороду, я не видел, и был приятно удивлен, приехав туда. Это хороший город. Во время приезда в Россию я был в Москве один день и можно сказать, что я открыл для себя подобные города, которые никогда ранее не видел", - подчеркнул он.

"В Нижнем поддержка на матчах команды просто невероятная, я такую атмосферу никогда не видел, когда на матчах ходят семьями", - добавил он.

Линч рассказал, кто помогает ему в плане адаптации к местным условиям. "Мне помогли четыре игрока в "Торпедо", которые говорят по-английски, в частности Денис Ян и Адам Хуска. Вообще достаточно ребят говорят по-английски. Они все помогают мне как могут. Отмечу хорошую поддержку персонала клуба", - добавил Линч.