Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Шанхае

Во втором круге россиянин победил француза Кентена Алиса

ТАСС, 8 октября.. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Кентена Алиса в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Рублева (5-й номер посева). Алис не получил номер посева. Встреча между игроками должна была пройти в субботу, но была перенесена на воскресенье из-за погодных условий. В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча между французом Адрианом Маннарино (31) и представителем Тайваня Цзэн Чжуньсинем, попавшим в основную сетку соревнований через квалификацию.

В другом матче дня россиянин Карен Хачанов (13) со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:2 обыграл представителя Казахстана Бейбита Жукаева, попавшего в основную сетку соревнований как победитель квалификации. Матч между ними также был перенесен с субботы на воскресенье. В третьем круге Хачанов сыграет с болгарином Григором Димитровым (18).

Рублеву 25 лет, он является шестой ракеткой мира. На его счету 14 титулов ATP, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинальной стадии. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Алису 26 лет, он занимает 76-е место в рейтинге ATP, на его счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема француз не проходил далее третьего круга.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).