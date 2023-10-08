Тарпищев объяснил причину поражения Медведева в матче с американцем Кордой

По мнению главы Федерации тенниса России, спортсмен находится не в лучшей форме

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае, так как не находится в идеальной форме. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:2 в пользу американца, имеющего на турнире 26-й номер посева. Медведеву был присвоен 2-й номер. На тай-брейке первой партии россиянин не реализовал три сетбола.

"Корда рвет игру, слету играет - с ним сложно. Все, кто на харде рвут игру, - неудобные соперники. С ними тяжело играть, если не находишься в идеальной форме, а сейчас еще не время для идеальной формы Дани, - сказал Тарпищев. - Результат этого турнира на сегодня не очень нужен. Нужно готовиться к Берси (турнир серии "Мастерс" в Париже - прим. ТАСС) и к итоговому [турниру], поэтому ничего страшного не случилось. Все выигрывать невозможно".

Медведев и Корда встречались второй раз в нынешнем сезоне. В январе американец одержал победу над россиянином в третьем круге Открытого чемпионата Австралии - 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4).