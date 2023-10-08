В Кисловодске в соревнованиях по регби участвуют 350 человек со всей страны

Игры проходят среди студенческих команд

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по регби-7 (один из видов регби-футбола) собрали в Кисловодске 350 мужчин и женщин. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске стартовали игры Всероссийских соревнований по регби-7. Игры пройдут среди студенческих команд юношей и девушек. Участие принимают регбисты со всей страны", - сказал Моисеев.

По его словам, в соревнованиях участвуют 150 женщин и 200 мужчин.

"10 команд девушек и 15 команд мужчин со всей России приехали сражаться за победу. До 11 октября каждая команда готова показать свою силу, скорость и мастерство игры. Соревнования проходят в два этапа: женские игры, затем мужские", - рассказал глава Кисловодска.