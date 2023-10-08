Головин поблагодарил болельщиков за выбор его лучшим футболистом "Монако" в сентябре

Российский полузащитник забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Признание лучшим футболистом "Монако" в сентябре является приятным событием для российского полузащитника Александра Головина. Об этом Головин рассказал ТАСС.

Болельщики "Монако" выбрали Головина лучшим футболистом команды в сентябре. За этот период футболист провел 3 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

"Безусловно, это очень приятно, благодарен им за такую оценку, - сказал Головин. - Но могу только повторить, что самое главное это успехи команды, чтобы мы побеждали и набирали очки. И, кстати, поддержка болельщиков имеет в этом плане огромное значение".

7 октября "Монако" на выезде победил "Реймс" (3:1) в матче восьмого тура чемпионата Франции. "В первом тайме была примерно равная игра, но нам очень помог гол перед самым перерывом, - отметил Головин. - Плюс потом два быстрых мяча в самом начале второй половины. В принципе, вот этот отрезок матча все и решил. Потом были еще моменты, которые мы могли реализовать. Поэтому, конечно, победу можно назвать вполне заслуженной".

"Монако" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков в 8 матчах. В следующем туре "Монако" дома сыграет с "Метцем" 22 октября.