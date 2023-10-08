Футболист Нобоа допустил завершение карьеры после окончания контракта с "Сочи"

Эквадорскому полузащитнику 38 лет

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа может завершить карьеру по окончании контракта с футбольным клубом "Сочи", но все будет зависеть от состояния здоровья игрока. Об этом Нобоа рассказал ТАСС.

В январе 2023 года "Сочи" продлил контракт с Нобоа на один год с возможностью продления еще на один.

"У меня контракт с "Сочи" до конца 2025 года. Думал ли я, что этот контракт может быть моим последним в карьере? Наверное. Я не знаю. Я думал об этом два или три года назад, но сейчас у меня есть контракт еще на два года. Посмотрим, как буду себя чувствовать", - сказал Нобоа.

Собеседник агентства рассказал, что мотивирует его продолжать играть. "Мы сейчас на таком месте, на котором не должны быть. Мы всегда показывали хороший футбол, выигрывали здесь у хороших команд. Но сейчас ситуация сложная, это мотивирует. Нужно показать, что у нас есть команда", - отметить Нобоа.

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 11 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 22 октября.

Нобоа 38 лет, он выступает за "Сочи" с 2019 года. В сезоне-2021/22 вместе с командой полузащитник стал серебряным призером чемпионата России. Ранее эквадорец играл за казанский "Рубин", в составе которого дважды становился чемпионом России (2008, 2009), московское "Динамо", "Ростов", петербургский "Зенит" греческий ПАОК и эквадорский "Эмелек". За сборную Эквадора Нобоа провел 83 матча, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач. По итогам сезона-2021/22 Российский футбольный союз признал его лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).