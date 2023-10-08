Футболист "Сочи" Мелкадзе рассказал, что на него давит отсутствие голов в этом сезоне

Нападающий провел 7 матчей, отметившись результативной передачей

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Безголевая серия в этом сезоне давит на футболиста "Сочи" Георгия Мелкадзе. Об этом Мелкадзе рассказал ТАСС.

7 октября "Сочи" на своем поле уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Всего нападающий провел за команду 7 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись результативной передачей.

"Мы проиграли сильному сопернику, у нас были моменты, но обидно, что пенальти был второй матч подряд, - сказал Мелкадзе. - Вроде ничего, а потом пенальти, 0:1. Не очень приятно проигрывать по ходу матча со счетом 0:1. Да, в этом сезоне еще не забивал. Для того, чтобы голы пошли, нужно сконцентрироваться на футболе. Это не может не давить, когда подводишь команду".

"Последние результаты давят на коллектив, не только на него, мне кажется, но и на штаб, руководство, на всех. Будем как-то выбираться. Только объединенный коллектив может исправить ситуацию, другие силы не помогут. Надеюсь, что он проявится", - добавил Мелкадзе.

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 11 матчах. "Конечно, верю, что не вылетим, - отметил Мелкадзе. - Я был в такой ситуации в "Тамбове", только у нас она была хуже, не было таких мастеровитых игроков, как в "Сочи". У предпоследнего места было 13 очков, у нас было 6. Но мы как-то вылезли, остались в РПЛ без стыков. Поэтому я верю, что и в "Сочи" мы сможем это сделать".