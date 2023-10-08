8 октября, 09:41
ММА

В Союзе ММА России назвали отличным решение вернуть флаг страны на турниры UFC

Президент UFC объявил об отмене полного запрета национальных флагов на мероприятиях организации, действовавшего с весны 2022 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Разрешение участникам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выходить на поединки под национальными флагами является хорошей новостью и станет примером для других лиг. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев.

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Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.

"Это вообще отличная тенденция, супер, - сказал Терентьев. - Мы очень рады этому, нужно во всех видах спорта вернуть российские флаг и гимн. Хороший ход для UFC, они не вмешиваются в политику. Кто-то должен был это начать".

"Думаю, что и Bellator разрешит российский флаг", - добавил собеседник агентства. 

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