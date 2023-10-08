Монсон поддержал возвращение флага России на турнирах UFC

По мнению эксперта, этому примеру должны последовать другие спортивные федерации

ТАСС, 8 октября. Разрешение участникам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выходить с флагом страны на поединки является верным. Такое мнение ТАСС высказал боец Джефф Монсон.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.

"Столько раз я был не согласен с решениями Дэйна Уайта, - сказал Монсон. - Но тут я согласен на все 100 процентов. Политика и спорт не должны быть вместе. Российские спортсмены должны полноценно представлять свою страну. Надеюсь, что МОК и различные международные федерации примут такое же решение и вернут российским спортсменам флаг страны и полноценный статус".