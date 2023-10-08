Тактаров объяснил возвращение флага России в UFC прагматизмом

Ранее президент UFC Дэйна Уайт объявил о снятии запрета выходить на поединки с флагом страны

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Разрешение спортсменам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выходить на поединки с национальными флагами сделано для улучшения бизнеса организации. Об этом ТАСС заявил обладатель чемпионского титула UFC Олег Тактаров.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил о снятии запрета бойцам выходить на поединки с флагом страны. Полный запрет на флаги был введен UFC весной 2022 года.

"Это чистый бизнес, прагматизм, - сказал Тактаров. - Юристы им сказали, что никаких проблем и исков не будет, и они так сделали. Украинских бойцов там нет, никто никому руки пожимать не будет. А если будет, было бы интересно посмотреть на такой бой, весь мир бы его смотрел".